Sergen Yalçın'dan TFF ve MHK'ye: 'Önlem alamadık!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'ya 1-0 kaybettikleri maç sonrası Halil Umut Meler'in üst üste iki hafta maçlarına atanması hakkında konuştu.



İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:



"Ben kötü hakem demedim. Dürüst değil demedim. Adaletsiz demedim. Sadece şunu söylemeye çalıştım. Enerjisi bizim maçlarda kötü. Bizim takımla bağdaşmıyor maç oynanırken. Akan oyunda çok ciddi problemler var. Aslında bunu anlatmaya çalıştım."



"İSYAN ETTİĞİMİZ MAÇ SAYISI 6-7'DİR"



"Ben hakemden rahatsız olduğumu söylemeye çalıştım. Gayet doğal bir tepkiydi. Kimseyi kırmadım, hakaret etmedim, aşağılamadım. Doğal bir tepki gösterdim. Bu tepkinin neden insanları bu kadar rahatsız ettiğini anlamak çok zor. Sezon içerisinde birçok teknik direktör, bu tür tepkiler dile getiriyor. Bu doğal bir şey. Bu işin bir parçası. Ben öyle görüyorum. Yıllardan beri bu sorunlar var. Biz de sürekli yapmıyoruz bunu, yaptığımız maç sayısı 5-6-7'dir yani. Sıkıntı yaşadığımız, memnun olmadığımız maçlarda bazen tepki verebiliyoruz. Ben bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Hakaret etmeden, işimin gereği olarak. Nedense bu farklı şekilde MHK'ye yansıdı. Türk futbolunda ilk kez bu karar çıktı. Çok enteresan. Beşiktaş'a, bize yapılması çok daha enteresan. Neden böyle yapıldığının bir açıklaması olacaktır diye düşünüyorum."



"BEN BAŞIMA NELER GELDİĞİNİ BİLİYORUM"



"62. dakikada sarı kart olan arkadaşın ikinci sarı kartla atılması lazım. Belki de bir şey yoktur pozisyonda. Ona göre bir şey yoktur. Hakem oyunun sonucunu etki etmedi derler maçtan sonra. Bir hakemin sonucu etkilemesi için illa penaltı ve kırmızı vermesi gerekmiyor. Çok daha farklı şeyler olabiliyor sahada. Ben bunu futbolculukta da yaşadım. Başıma neler geldiğini bilmiyorum. Aynı şeyleri yaşamamak için tedbir almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Maalesef alamadık. Önüne geçemiyoruz bazı şeylerin..."



