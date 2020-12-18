Sergen Yalçın'dan tepki: 'Hakkımızı savunmayalım mı?'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek son 16 turuna kaldıkları maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Güzel bir maç oldu, Tarsus İdman Yurdu'nu tebrik ediyorum. İyi bir kadroyla çıktık maça, oynayan oyuncular ligde de oynayan oyuncular. 7-8 oyuncuyu hafta sonu için değerlendirdik. Ben bireysel performanslardan memnumum. Oyuncular istekli, arzuluydu, iyi görüntü sergilediler." dedi.



Ligde seri yapmaları gerektiğini kaydeden genç hoca, "Lig uzun maraton, sonu için konuşmak şu anda çok doğru olmaz. Puan olarak istediğimiz seviyede değiliz belki ama her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz, daha iyi olacağız gibi bir görüntü de var. Bir seri yapabilirsek, belki hedefteki takımları da yakalayıp yarışması takıma odaklanabiliriz. Şu anda iyi yoldayız, önümüz iyi görünüyor" ifadelerini kullandı.



"BİR ŞEY KONUŞMAYALIM MI?"



Yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisine 36 bin TL ceza verilmesine tepki gösteren Sergen Yalçın, "36 bin TL ceza vermişler, sportmenliğe aykırı konuşmalarımdan. Sportmenliğe aykırı ne konuştum ben? Ben Türk futbolu ile ilgili düşüncelerimi belirttim ve herhalde bununla ilgili bir hakkım vardır. Bizim oynadığımız maçlarda VAR ile verilenlere bir baksınlar, ben sadece bunu söylüyorum. VAR daha lehimize karar vermedi, aleyhimize verilenlere bir baksınlar. Biz VAR'dan 5-6 puan kaybettiğimizi söylüyoruz, herhalde bunu söyleyebiliriz. Bir hafta önce Raşit'in ceza alanı içinde Raşit'in elle oynamasına devam deyip, öteki hafta bize karşı veriyorlar. Hangisi doğru, hangisi yanlış, kimse bilmiyor. Ceza alanı içinde nasıl penaltı olacak, hangisi verilecek kimse bilmiyor. Avantaj kuralında sarı kart göstermiyoruz deniyor, onu soruyoruz, bize verdin, kuralda yok diyorsun. Öbür maç lehime olunca uygulamıyorsun. Bu nasıl kural, onu soruyorum ben. Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı? Sonra kenarda nasıl duracağız? Konuşmak, hakkımızı savunmak zorundayız. Hata da yapabiliriz, belki pozisyonlara göre yanlış da söyleyebilirim ama genele baktığımızda lehime ne verilmiş? 50 metreden kalecim atılıyor, ne VAR devreye giriyor, ne bir şey. Ben bunları söylüyorum, bunlar sportmenliğe aykırıysa ne yapabilirim?" diye konuştu.



