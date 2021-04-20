Sergen Yalçın'dan Sivasspor uyarısı: "Final gibi oynayın"

Sergen Yalçın Sivasspor maçını kazanmaları halinde rüzgârı arkalarına alacaklarını söyledi ve oyuncularından bitiş düdüğüne kadar canla başla savaşmalarını istedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın'dan Sivasspor uyarısı: 'Final gibi oynayın'
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20 Nisan 2021 11:53
Beşiktaş bu akşam şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birini dönmeye çalışacak. Ligde oynadığı son beş maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran siyah beyazlılar, son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve üst üste üç galibiyeti bulunan Sivasspor'a misafir olacak.

Bu karşılaşmaya final gözüyle bakan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, öğrencilerinin de aynı ciddiyeti göstermesi için uyarılarda bulundu.

"Final gibi oynayın"

Son Ankaragücü maçında rakibi hafife almalarının cezasını çektiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, sahada ciddiyetsizlik görmek istemediğini belirterek, "Final maçına çıkıyor gibi oynamamız lazım. İlk düdükten son düdüğe kadar savaşmayı bırakmayalım" diyerek öğrencilerini uyardı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Hasic'in yanı sıra Ankaragücü maçında sahayı sedyeyle terk eden Oğuzhan Özyakup da bugün forma giyemeyecek.  

 


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