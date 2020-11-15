Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki 4 savunma oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önceki günkü takım çalışmasına genç ekipten Serdar Saatçi'yi de dahil etmişti.
17 yaşındaki stoperin durumunu görmek için takibe alan Yalçın'ın, genç oyuncuyu yeni haftada da yakından izleyeceği bildirildi. Eksik isimlerin çokluğu sebebiyle genç oyuncunun Başakşehir mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.
17 yaşındaki stoperin durumunu görmek için takibe alan Yalçın'ın, genç oyuncuyu yeni haftada da yakından izleyeceği bildirildi. Eksik isimlerin çokluğu sebebiyle genç oyuncunun Başakşehir mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.