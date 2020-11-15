Sergen Yalçın'dan Serdar Saatçi'ye yakın takip

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın eksik isimlerin çokluğu sebebiyle, önceki günkü takım çalışmasına dahil olan genç ekipten Serdar Saatçi'ye Başakşehir kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

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Sergen Yalçın'dan Serdar Saatçi'ye yakın takip
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15 Kasım 2020 13:55
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki 4 savunma oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önceki günkü takım çalışmasına genç ekipten Serdar Saatçi'yi de dahil etmişti.

17 yaşındaki stoperin durumunu görmek için takibe alan Yalçın'ın, genç oyuncuyu yeni haftada da yakından izleyeceği bildirildi. Eksik isimlerin çokluğu sebebiyle genç oyuncunun Başakşehir mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.

 



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