Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri: "Yolu yarıladık"

Başakşehir'i yenip üst üste 6. lig galibiyetini alan Beşiktaş'ta artık şampiyonluk marşları dillendiriliyor. Locada maçı izleyen teknik direktör Sergen Yalçın ise çifte kupa için gün saymaya çoktan başladı. Sergen Yalçın, "Şampiyonluk için en kritik virajlarımızdan biriydi. Artık yolu yarıladık. Kupa maçını kazanıp, derbiyi de galibiyetle geçersek sezonu iki kupayla tamamlarız" dedi.

Haber; Sabah
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Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri: 'Yolu yarıladık'
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14 Mart 2021 11:35
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bu hafta final niteliği taşıyor" dediği kritik viraja galibiyetle giren Siyah-Beyazlılar'da şampiyonluk inancı daha da arttı. Maçı sarı kart cezalısı olması nedeniyle locada takip eden Sergen Yalçın, 3 puan sonrasında sevincini de yanındakilerle paylaştı.

Karşılaşmadan önce Başkan Ahmet Nur Çebi ile yemek yiyen, maç sırasında ise locada asbaşkan Emre Kocadağ ile yan yana oturan deneyimli teknik adam, gol düellosunun ardından ise oldukça mutluydu.

Gelen galibiyet golü ile havalara uçan 48 yaşındaki hoca, locada bulunan isimlerle duygularını paylaşıp, tarihi bir sezon finaline doğru koşmanın coşkusunu yaşadı.

"DERBİYİ KAZANIRSAK SEZONU İKİ KUPAYLA TAMAMLARIZ"

Sık sık bu maçın önemine vurgu yapan Yalçın, karşılaşmanın ardından ise "Şampiyonluk için en kritik virajlarımızdan biriydi. Artık yolu yarıladık. Kupa maçını kazanıp, derbiyi de galibiyetle geçersek sezonu iki kupayla tamamlarız" yorumunda bulundu.

 



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