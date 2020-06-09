Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz ve Roco'ya forma

Beşiktaş'ta tedavilerine devam edilen Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz'in Antalyaspor maçını kaçırma ihtimalleri bulunuyor.Teknik Direktör Sergen Yalçın bu nedenle taktik antrenmanlarda çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.Sarı kart cezalısı kaptan Burak Yılmaz'ın yokluğunda Güven Yalçın veya Kevin Prince Boateng'i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünen siyah-beyazlı hocanın, Victor Ruiz'in yerine stoperde Enzo Roco'yu, Kevin N'Koudou'nun yerine ise sol kanatta Caner Erkin'i görevlendirmeyi planladığı belirlendi.Sergen Yalçın, sol bek pozisyonunda ise genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a şans tanımanın hesaplarını yapıyor.Rıdvan'ın taktik çalışmalarda ortaya koyduğu performanstan memnun olan Yalçın'ın, 19 yaşındaki futbolcuyu 11'de oynatmayı planladığı aktarıldı.Sezonun geride kalan bölümünde yakaladığı fırsatları iyi kullanamayan ve bu nedenle gözden düşen Pedro Rebocho'nun ise kulübede oturması bekleniyor. Kiralık sözleşmesi ligle birlikte bitecek olan 25 yaşındaki Portekizli sol bekle sezon sonu büyük ihtimalle yolların ayrılacağı da ifade edildi.