Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yedek kalan Rıdvan Yılmaz ile ilgili yönetime bilgi verdi.

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Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması
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09 Nisan 2021 09:39
Beşiktaş'ta son 4 maçta yedek kalan Rıdvan Yılmaz'la ilgili olarak Sergen Yalçın'ın yöneticilere hepsinin zamanının geleceğini söylediği öğrenildi.

Yalçın'ın yöneticilere, "Bu yollardan ben de geçtim. Çok genç yaşta star yapmak iyi bir şey değil. Önemli olan uzun vadede, yıllarca katkı alabilmek. Hepsinin zamanı gelecek" dediği kaydedildi.





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