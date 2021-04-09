Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'ta son 4 maçta yedek kalan Rıdvan Yılmaz'la ilgili olarak Sergen Yalçın'ın yöneticilere hepsinin zamanının geleceğini söylediği öğrenildi.Yalçın'ın yöneticilere, "Bu yollardan ben de geçtim. Çok genç yaşta star yapmak iyi bir şey değil. Önemli olan uzun vadede, yıllarca katkı alabilmek. Hepsinin zamanı gelecek" dediği kaydedildi.