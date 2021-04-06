Sergen Yalçın'dan Rachid Ghezzal hamlesi!

Milli Takım'da yaşadığı sakatlığı atlatan ve cezası dolan Rachid Ghezzal'ın sahaya çıkabilecek seviyeye geldiği belirtildi. Cezayirli futbolcunun dönüşünün hem Larin'e hem de Rosier'e olumlu etkide bulunacağı düşünülüyor.



Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı planlarında Gökhan Töre'nin de olduğu, sağ kanatta oynayan Ghezzal'ı ise forvet arkasına kaydırabileceği belirtildi. Deneyimli hoca, kararını son taktik antrenmanında verecek.



CENK YEDEK SOYUNACAK!



Milli Takım'da Kovid-19'a yakalanan Cenk Tosun'un bugün yapılacak testinin negatif çıkması halinde Alanyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. Fiziksel olarak kendisini hazır tutmak için evde özel çalışmalar yapan golcü futbolcunun forma giymek için bir hayli istekli olduğu kaydedildi. Ancak Sergen Yalçın, 15 Şubat'tan bu yana takımdan ayrı olan Cenk'i kadroya alsa dahi yedek soyundurmayı düşünüyor.



DORUKHAN TOKÖZ KARARI



Testi negatife dönerse Dorukhan Toköz de takımdaki yerini alabilecek.



