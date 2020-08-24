Sergen Yalçın'dan PAOK öncesi forvet kararı

PAOK ile salı günü Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın, forvetteki sıkıntıyı mevcut kadroyla aşmaya çalışacak.



Henüz bu bölgeye transfer olmadığı için ya Güven Yalçın ya da Cyle Larin forma giyecek. Ligde Burak Yılmaz'ın cezalı olduğu Antalyaspor maçında oynayan Güven Yalçın ya da kiradan dönen Larin, siyah-beyazlı teknik adam tarafından yarınki kritik maçta şans bulacak. Başarılı çalıştırıcı son kararını bugün maçtan önce verecek.



GÜVEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME



Güven Yalçın ile özel bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın hem teknik-taktik hem de manevi boyutu üzerinde durdu. Güven Yalçın'a gelen teklifleri yönetimle konuşarak geri çevirmesini sağlayan tecrübeli çalıştırıcı, genç futbolcudan sadece gol atmaya değil gol attırmaya da odaklanmasını istedi. Sadece gol için odaklanması durumunda, hücumda takım bütünlüğünün kaybolacağını öğrencisine ileten Yalçın'ın, ataklarla arkadaşlarıyla birlikte hareket etmesini istedi.



ERSİN DESTANOĞLU İLE DE KONUŞTU!



Futboldaki tüm tecrübesini her fırsatta genç futbolculara aktarmaya çalışan Sergen Yalçın, PAOK maçında kalede görev alacak olan Ersin ile de özel olarak görüştü.



Geçen seneki performansıyla Beşiktaş'ın kalesini korumayı hak ettiğini genç file bekçisine aktaran siyah - beyazlı teknik adamın, "Genç yaşına rağmen kalede sana çok güveniyorum. Önünde daha çok uzun yol var. Böyle maçları oynaya oynaya çok daha iyi seviyeye geleceksin" diye konuştuğu bildirildi.







