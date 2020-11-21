Sergen Yalçın'dan özel toplantı

Beşiktaş'ta kaleci Ersin, Gökhan Töre, Vida, Oğuzhan, Hasic ve Rosier Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın zorlu viraj öncesinde takımına çok güveniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Sergen Yalçın'dan özel toplantı
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21 Kasım 2020 11:34
Başakşehir'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yaşanan büyük sıkıntılara rağmen tam bir kenetlenme havası hakim oldu.

Siyah-Beyazlılar'da kaleci Ersin, Gökhan Töre, Vida, Oğuzhan, Hasic ve Rosier forma giyemeyecek. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın zorlu viraj öncesinde takımına çok güveniyor.

BEŞİKTAŞ HER MAÇTA FAVORİDİR

Futbolcuları ile toplantılar gerçekleştiren başarılı hocanın, "Beşiktaş forması çıktığı her maçta favoridir" ifadesini kullandığı ve büyük bir motivasyon yüklemesi yaptığı öğrenildi.

Ümraniye'ye adeta kamp kuran yönetim de Yalçın ve futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kartal, kazanıp zirve yarışında geri kalmamak ve derbi öncesi moral bulmak istiyor.



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