Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a: 'Müthiş, mükemmel!'

OZAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzon'un çok zor bir deplasman olduğunu belirterek, "Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Tribünler, taraftar çok güzel. Bizim açımızdan çok değerli bir 3 puan aldık." diye konuştu."Özellikle ligin devamı için çok değerli bir 3 puan aldık." diyen Yalçın, şöyle devam etti:"Ligde alt sıralardaki takımlar çok sıkıştı. Bu galibiyet bizi o grubun biraz üzerine attı ve nefes alma imkanı sağladı. Çok zor bir periyot oynuyoruz. İkinci yarı 5 maç oynadık, bunların üçünü deplasmanda oynadık. Bundan sonraki süreç umarım bizim için daha iyi olacak. Artık bundan sonra 6 içeride 6 dışarıda maç oynayacağız. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor. Genel oyundan çok memnunum, oyuncularıma teşekkür ediyorum."Yalçın, oyuncularının inanılmaz mücadele ettiğini vurgulayarak, "Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. Trabzonspor, ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor. Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.Tecrübeli teknik adam, konuşmasının devamında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıları Ozan Tufan hakkında "Mükemmel" yorumunda bulunurken, "Ozan Tufan'ı kazandığım için çok mutluyum. Mükemmel oynadı, müthiş oynadı." dedi.