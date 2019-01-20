Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan ve transfer sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.Sivasspor maçının takımı için çok önemli olduğunu söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kendi sahamızda oynadığımız, özellikle rakibimiz olan takımlarla oynadığımız müsabakaları kazanmak zorundayız. Bunu içinde ciddi bir çaba sarf etmek zorundayız. Bugünkü oyundan gerçekten çok memnunum. Oyunun ilk 45 dakikası bizim için çok olumlu geçti. Pozisyonların çok fazla olduğu, topun bizde kaldığı, pas yüzdesinin fazla olduğu bir ilk 45 dakika geçirdik. Neticesinde de 2-0'lık skorla ayrıldık. İkinci yarı biraz daha kontrollü oynadık. Biraz daha skoru koruma telaşı bu tür maçlarda olabiliyor. Oyuncuların performansından memnunuz. Ligin ikinci yarısına başlangıcımız gayet iyi. İki maç oynadık. Perşembe günü de Kasımpaşa ile çok tempolu bir maç oynadık. İyi oynamak, o kadar fizik ve güç olarak sahada kalmak kolay değil. Demek ki oyuncular devre arasını iyi değerlendirmiş. Fizik olarak hazır bir takım görüntüsü verdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Kazandığınız zaman doğal olarak mutlu oluyorsunuz. Bizim için bundan sonrası önemli. Bunu bir kenara bırakarak bundan sonraki perşembe günü Kasımpaşa, pazartesi Ankaragücü lig maçı var. Onlara en çabuk şekilde hazırlanmak için çaba sarf edeceğiz" dedi.Bir gazetecinin, ikinci yarıya Ozan Tufan değişikliyle başlanmasını sorması üzerine Sergen Yalçın, "Villafanez ile Ozan Tufan değişikliğini sakatlıktan dolayı yaptık. Kendisi oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ozan'ın durumu da iyi, yavaş yavaş futbol oynayacak hale geliyor. Biraz zorlanmasına rağmen iyi işler de yaptı. Zamana ihtiyacı var biraz beklemek lazım. Ozan aylardır maç oynamamış bir oyuncu. Fizik, güç olarak herkesin gerisinde. Oynatarak hazırlamak niyetindeyiz. Hazırlanması için oynaması lazım. Çok konsantre ve çok iyi çalışıyor. Geldiğinden beri sürekli ölçümler yapıyoruz. 5 kilo kaybetti. Fazla kilosu kalmadı yani. Hem hazırlanacak hem kilo verecek hem de oyuna dönmek için çaba sarf edecek. İkinci yarıda bize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Diğer oyuncularımızdan da çok memnunuz. Özellikle Efecan, Campos, Junior Fernandes, Villafanez, Cisse olsun. Ofansif hatta oynayan oyuncularımız bugün çok etkiliydi. İyi işler yaptılar. Başlangıçta kadro riskli gibi görünse de oyuncuların mantalitesi bu riski belirler. Koşmazsan, mücadele etmezsen doğal olarak kadro riskli olur. Oyuncularım mental olarak bugün maça çok iyi hazırlandı. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.1 ya da 2 transfer yapmayı düşündüklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Ben bir orta saha oyuncusu talep ettim. Orta sahaya 1 ya da 2 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Çünkü Sackey'in durumu belli değil. Yani Sackey'in ne zaman oynayacağını bilemiyoruz. Şu an kasında, adalesinde ciddi bir sorun var. Bize söylenen o. Merkezimizi 2 oyuncuyla güçlendirmemiz lazım. Onun için de transfer çalışmalarını başkanımız yapıyor. Zaten süre de az kaldı. Bu hafta içinde mutlaka 1 ya da 2 oyuncu transfer yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında oynadıkları futbolu sezonun geri kalanında devam ettirmeleri gerektiğini söyleyen Ersel Uzğur, "İkinci devreye iyi başlayamadığımız için üzgünüz. Maçın ilk yarısını hiç istemediğimiz bir biçimde kötü bir oyunla tamamladık. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Ama ikinci devre oyuncularımız bir kabuk değişimi gibi farklı bir motivasyonla iyi oynadı. İyi mücadele ettiler. Net pozisyonlarımız da vardı. Dakika 53 ve 55'te net pozisyonlar kaçırdık. Sonraki 10 dakikada 2 pozisyon daha kaçırdık. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Maçın son dakikasına kadar puan ve puanlar için mücadelemiz devam etti. İlk yarıyı unutup ikinci yarıda yaptığımız mücadeleyi bundan sonraki maçlarda devam ettirip, daha iyi yerlere çıkmak için mücadelemizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.