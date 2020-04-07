Sergen Yalçın'dan oyunculara kilo takibi

Sergen Yalçın, liglerin haziranda başlayacak olma ihtimalini göz önünde bulundurup evindeki oyuncularından beslenme konusunda dikkatli olmasını talep etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'dan oyunculara kilo takibi
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07 Nisan 2020 10:56
Karantina döneminin ilk günlerinde futbolcularına evinde serbestlik tanıyan Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, teftişlere başladı.

TFF'nin ligleri haziran ayında başlatabileceğinin sinyallerini vermesinin ardından Yalçın, yardımcılarına futbolcuların fizik durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan siyah-beyazlı futbolculara beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Özellikle fazla kilolara dikkat çeken Yalçın, bu konuda kesinlikle taviz vermemeleri gerektiğini hem yardımcılarına hem de takım kaptanlarına iletti.

Kondisyoner Marrone de futbolculara yeni programlar verecek.

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