Sergen Yalçın'dan övgü: 'Ozan Tufan'a çok sevindim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde sergilediği futbol Hollanda ve Norveç karşısındaki performansını olağanüstü bulduğunu açıkladı.



Ay yıldızlı ekibin 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından sonra elemelerde de teknik, taktik ve oyun olarak başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Sergen Yalçın şu değerlendirmeleri yaptı:



"FUTBOL BASİT OYUN"



"Futbol basit oyun. Türk futbolcusu çok yetenekli yeter ki güvenmek gerek. Gençlerin öz güvene ihtiyaçları var. Süper Lig'de ve 1. Lig'de çok başarılı ve yetenekli gençlerimiz milli takımdaki gençler gibi hazır bekliyorlar. Rakibe top kaptırmayacaksın, ceza alanına sokmayacaksın, yüksek topa izin vermeyeceksin. Kontratağa nasıl çıkılır, takım halinde nasıl defans yapılır örneklerini izledik. Performansları süperdi."



"OZAN TUFAN BENİ MUTLU ETTİ"



"Şenol Güneş mükemmel bir jenerasyon yakaladı. Kadroda birçok oyuncunun önemli takımlarda forma giymesi ve aynı futbol dilini sahaya yansıtması hem kendilerine hem de izleyenlere büyük keyif verdi. Çok mutlu oldum. Maçta öne çıkan ve skora büyük katkıda bulunan Alanya'dan talebem Ozan Tufan'ın gol atması ve heyecanı beni sevindirdi. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor."



