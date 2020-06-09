Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Sergen Yalçın, Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup için açıklamalarda bulundu.

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Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması
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09 Haziran 2020 12:08
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede, "Oğuzhan'ı istemediğim şeklindeki haberler doğru değil. Mutlaka kalsın" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ VE FEYENOORD PERFORMANSI

Feyenoord formasıyla çıktığı 2 lig maçında 1 gol atan Oğuzhan Özyakup, devre arasından önce Beşiktaş'la çıktığı 12 lig maçında da 1 kez ağları havalandırdı.

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