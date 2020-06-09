Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede, "Oğuzhan'ı istemediğim şeklindeki haberler doğru değil. Mutlaka kalsın" dediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ VE FEYENOORD PERFORMANSI
Feyenoord formasıyla çıktığı 2 lig maçında 1 gol atan Oğuzhan Özyakup, devre arasından önce Beşiktaş'la çıktığı 12 lig maçında da 1 kez ağları havalandırdı.
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BEŞİKTAŞ VE FEYENOORD PERFORMANSI
Feyenoord formasıyla çıktığı 2 lig maçında 1 gol atan Oğuzhan Özyakup, devre arasından önce Beşiktaş'la çıktığı 12 lig maçında da 1 kez ağları havalandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın