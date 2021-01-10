Süper Lig'de iki hafta önce oturduğu liderlik koltuğunu kolay kolay bırakmak istemeyen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Atakaş Hatayspor müsabakası öncesi oyuncularına son uyarılarını yaptı.



Yoğun maç trafiği yüzünden kadroda yine rotasyona gidecek olan deneyimli hoca, forma şansı bulan herkesten tüm fizik gücünü ve yeteneklerini sahaya yansıtmasını istedi. Ligin iyi futbol oynayan takımlarından biriyle karşı karşıya geleceklerinin altını çizen Sergen Yalçın'ın, "Gücünüzü 90 dakikaya yayacak şekilde idareli kullanın. Erken gol bulamazsak da kesinlikle paniğe girmeden sabırlı oynamanızı istiyorum" ifadelerini kullandığı belirlendi.



İyi oyun ikinci planda



Oyuncularına antrenmanlarda hem hücum hem de savunmaya yönelik çeşitli taktik çalışmalar yaptıran siyah-beyazlı teknik adamın, topa sahip olmaktan çok üç puanı getirecek hamlelerin daha önemli olduğunu dile getirdiği öğrenildi.



Yedek soyundurmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup'u bu maçta hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda sahaya sürmeyi planlayan Beşiktaş'ın teknik patronu, Galatasaray derbisi öncesinde kazanmak zorunda olduklarına vurgu yaptı.



'Kolay maç yok'

Siyah-beyazlı teknik adamın, "Ligde kolay maç yok. Hatay maçı da kesinlikle kolay olmayacak. Rakibimiz geride kalan haftalarda çok iyi maçlar oynadı. Biz her maçta sonuna kadar mücadele etmek ve kazanma arzumuzu sahaya yansıtmak zorundayız. Zaten bunları iyi yaptığımız için liderliğe yükseldik. Kağıt üzerinde zor görünen maçlarda puan kaybetmek gibi bir seçeneğimiz yok bizim. Buraya gelene kadar çok daha zor maçları kazanmış bir ekip olarak, hiçbir bahanemiz yok, çıkıp bu maçı da kazanacağız. Önce cesaretli olacağız. Sahaya cesaretinizi yansıtacaksınız" diye konuştuğu aktarıldı.



