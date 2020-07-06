Sergen Yalçın'dan Necip Uysal sürprizi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 30. haftasındaki Kayserispor maçında dikkat çeken bir hamle yaptı.
Beşiktaş'ın başarılı hocası, son olarak 26 Ocak'taki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Necip Uysal'ı, kendisinin teknik direktörlük döneminde ilk kez 11'de görevlendirdi.
Bu sezon toplam 12'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamazken 8 sarı kart gördü.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve 12 yıldır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.
"ÇOK VERİMLİ DURMUYOR"
Metin Tekin, Necip Uysal tercihiyle ilgili, "Necip'i oynatmak için mi, Nkodou ile Boateng'den memnun olmadığı için mi bu tercihi yaptı? Necip, Elneny, Atiba orta sahası, kağıt üzerinde çok verimli durmuyor, çok heyecanlandırmıyor bana göre." dedi.
Önder Özen ise, "Mutlaka bir bildiği vardır. Bir büyük takımın iki ön libero ile oynamasının yanlış olduğunu söylemiş bir hoca, uygulamada da öyle gördük. Atiba'yı daha çok öne çıkardı. Nkoudou ve Boateng yedekse, 90 dakikalık durumu yoktur. Sergen Yalçın'ın bakışı, daha hücumcu bir Beşiktaş'tı. Bana sorarsanız bu mecburiyettendir" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın başarılı hocası, son olarak 26 Ocak'taki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Necip Uysal'ı, kendisinin teknik direktörlük döneminde ilk kez 11'de görevlendirdi.
Bu sezon toplam 12'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamazken 8 sarı kart gördü.
Beşiktaş altyapısından yetişen ve 12 yıldır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.
"ÇOK VERİMLİ DURMUYOR"
Metin Tekin, Necip Uysal tercihiyle ilgili, "Necip'i oynatmak için mi, Nkodou ile Boateng'den memnun olmadığı için mi bu tercihi yaptı? Necip, Elneny, Atiba orta sahası, kağıt üzerinde çok verimli durmuyor, çok heyecanlandırmıyor bana göre." dedi.
Önder Özen ise, "Mutlaka bir bildiği vardır. Bir büyük takımın iki ön libero ile oynamasının yanlış olduğunu söylemiş bir hoca, uygulamada da öyle gördük. Atiba'yı daha çok öne çıkardı. Nkoudou ve Boateng yedekse, 90 dakikalık durumu yoktur. Sergen Yalçın'ın bakışı, daha hücumcu bir Beşiktaş'tı. Bana sorarsanız bu mecburiyettendir" ifadelerini kullandı.