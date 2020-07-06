Sergen Yalçın'dan Necip Uysal sürprizi

"ÇOK VERİMLİ DURMUYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 30. haftasındaki Kayserispor maçında dikkat çeken bir hamle yaptı.Beşiktaş'ın başarılı hocası, son olarak 26 Ocak'taki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Necip Uysal'ı, kendisinin teknik direktörlük döneminde ilk kez 11'de görevlendirdi.Bu sezon toplam 12'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamazken 8 sarı kart gördü.Beşiktaş altyapısından yetişen ve 12 yıldır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal'ın sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.Metin Tekin, Necip Uysal tercihiyle ilgili, "." dedi.Önder Özen ise, "" ifadelerini kullandı.