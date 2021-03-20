Sergen Yalçın'dan Ljajic ile özel görüşme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisindeki taktiğini belirledi. Kendi oyununu rakibe kabul ettirmek isteyen Sergen Yalçın, aktif bir oyun planı çizdi.



Tecrübeli çalıştırıcı derbide ilk golü çabuk bulan takım olmak istiyor.



Ofansif gücü yüksek yıldızlarını aynı anda sahaya sürecek Sergen Yalçın; Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Ljajic'i bir arada kullanıp skor arayacak. Top Beşiktaş'tayken ortadan hücumlar gerçekleştirilecek. Top rakibe geçtiğinde ise bu sefer 3. bölge presiyle ve topun geri kazanılmasına çalışılacak. Önde baskı ve şutlarla sarı-lacivertlilerin direncinin kırılması sağlanacak.



Ljajic'e motivasyon



Sergen Yalçın, yavaş yavaş kendine gelen Adem Ljaijc'le bir görüşme yaptı. Başarılı oyuncudan Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanmasını isteyen Yalçın, "Sana güveniyoruz. Hücumdaki yaratıcılığına ihtiyacımız var. Fenerbahçe derbisinde çok etkili olmanı bekliyoruz" dedi.



