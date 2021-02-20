Sergen Yalçın'dan Larin ve Gökhan Töre kararı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçında attığı ilk golün ardından girdiği bir pozisyonda dizine darbe almış, kalan bölümü sekerek oynamasına rağmen bir kez daha fileleri sarsmıştı. Yıldız futbolcunun karşılaşma sonrası şişen dizinde ödem tespit edildi. Bu haftayı bay geçen Beşiktaş'ta ödemin inmesi için iki gün daha beklenecek. 29 yaşındaki golcünün gelecek hafta Denizlispor maçında oynayıp oynamayacağı ise pazartesi yapılacak ikinci kontrollerin ardından netlik kazanacak.



YALÇIN, LARİN'E SARILDI



Milli futbolcudan gelen kötü haber sonrası teknik direktör Sergen Yalçın, planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Siyahbeyazlı takımda son 5 haftada gol ya da asist kaydedemeyen Cyle Larin'i kulübeye çekmeyi düşünen Yalçın, yeniden Kanadalı oyuncuya sarıldı. Larin'le bir görüşme gerçekleştiren deneyimli hocanın, "Yoğun tempo nedeniyle form düşüklüğü normal. Yeniden toparlanacağına inanıyorum" diyerek talebesine moral verdiği öğrenildi.



GHEZZAL'IN YERİNE TÖRE



Sol kalça ön adelesinde 2. evre gerilme ve kanama tespit edilen Rachid Ghezzal'ın yerine kimin oynayacağı noktasında kafalardaki soru işareti çözüme kavuştu. Sezon başında teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle transfer edilen Gökhan Töre, sakatlığını atlattıktan sonra geçen hafta kısa süre forma giymesine rağmen olumlu işler yapmıştı. Yalçın'ın, büyük güven duyduğu tecrübeli kanat oyuncusuna Denizlispor maçı planlarında ilk sırada yer verdiği belirtildi.



RIDVAN VE OZİ YETİŞİYOR



3-0'LIK Gençlerbirliği galibiyetinin ardından 3 gün izne çıkan Beşiktaş, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Kondisyon ağırlıklı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları bulunan isimlerden Montero, Ghezzal ve Cenk Tosun'un yanı sıra eşi doğum yaptığı için Portekiz'e giden Aboubakar idmanda yer almazken, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, bireysel çalıştı. Rıdvan ve Oğuzhan'ın Denizli karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.



