Sergen Yalçın'dan Kevin N'Koudou sürprizi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçı öncesi ilk 11'i kafasında şekillendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Sergen Yalçın'dan Kevin N'Koudou sürprizi!
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20 Kasım 2020 09:45
Beşiktaş'taki eksiklikler Sergen Yalçın'ı farklı arayışlara itti. Başarılı hocanın Başakşehir önünde kalede Utku ya da Emre Bilgin, defansta Dorukhan, Souza, Montero ve N'Sakala'yı, önlerinde de Atiba ve Mensah'ı oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sağ kanatta Ghezzal'e şans tanıyacak olan Yalçın solda ise sakatlıktan kurtulan N'Koudou'yu düşünüyor. Adem Ljajic'i de oynatmak isteyen Yalçın, Larin'i bu maçta forvet oynatarak Aboubakar'ı kulübeye çekmeyi hedefliyor.





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