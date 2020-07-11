Sergen Yalçın'dan Kerem Kalafat'a: "Hazır ol Kerem"

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın genç oyuncularından Kerem Kalafat'a hazır ol mesajı verdi.

Haber; Akşam
Sergen Yalçın'dan Kerem Kalafat'a: 'Hazır ol Kerem'
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11 Temmuz 2020 11:50
Beşiktaş'ta Yeni Malatya mücadelesi öncesinde Gökhan Gönül'ün sakatlığının bulunması sebebiyle gözler, pazartesi günü sağ bek hattında forma giyecek olan isme çevrildi.

Sakatlıktan yeni kurtulan ve tedavisi süren Douglas'ı bu maçta yine değerlendirmeyi düşünmeyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın, uzun süredir A Takım'la idmanlara çıkan 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'tan bu mücadeleye hazır olmasını istediği bildirildi.

Genç oyuncuyla görüşen Yalçın'ın, Malatya karşısında kendisine görev vermeyi planladığını ilettiği kaydedildi. Kerem, Beşiktaş formasıyla bu sezon 2 maça çıkmıştı.



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