Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Halil Umut Meler'in, Kasımpaşa karşılaşmasına atanmasıyla ilgili olarak öğrencilerine açıklama yaptı.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2021 09:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kasımpaşa karşılaşmasına hakem olarak Halil Umut Meler'in atanması konusunda konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncularına sadece işlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Sergen Yalçın'ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Siz sadece sahada kendi oyununuza ve işinize bakın. Hakem ve diğer konularla ilgili olarak yönetim gerekeni zaten yapıyor. Artık şampiyonluk yolunda çok kritik haftalara girdik. Bu yüzden yapmamız gereken tek bir şey var."





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.