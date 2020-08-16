Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre için transfer telefonu

Siyah-Beyazlılar'ın ilk teması kurduğu Gökhan Töre konusunda sıcak gelişmeler yaşamaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre için transfer telefonu
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16 Ağustos 2020 15:11
Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi konusunda flaş bir hamle yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu bizzat istediği ortaya çıktı

Haber Global'in haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Umut Nayir'in bonservisive bir miktar para önerisinde bulunacak

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Sergen Yalçın aradı ve Gökhan Töre'yi bize verin dedi. Sergen Yalçın kıymet verdiğim bir hoca, görüşmelerimiz hala sürüyor" dedi.

28 yaşındaki futbolcu Malatyaspor'da 28 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

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