Sergen Yalçın'dan Gökhan Töre için transfer telefonu

Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi konusunda flaş bir hamle yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu bizzat istediği ortaya çıktı



Haber Global'in haberine göre; Beşiktaş, Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Umut Nayir'in bonservisive bir miktar para önerisinde bulunacak



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Sergen Yalçın aradı ve Gökhan Töre'yi bize verin dedi. Sergen Yalçın kıymet verdiğim bir hoca, görüşmelerimiz hala sürüyor" dedi.



28 yaşındaki futbolcu Malatyaspor'da 28 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.



