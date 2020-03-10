Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a karşı da 'Hücum' emri

GALATASARAY'A SAKLADI

Beşiktaş'ta pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinin heyecanı yaşanıyor. Geride kalan haftada Başakşehir'le birlikte zirvede puan kaybetmeyen takımlardan biri olan siyah-beyazlıların umutları iyice artmış durumda. Kara Kartal eğer derbiden üç puanla ayrılan taraf olursa Galatasaray'la arasındaki farkı üç puana inecek.Siyah-beyazlılar sadece Galatasaray derbisinden değil, Trabzonspor-Başakşehir maçından da çok umutlu. Ligin ilk iki sırasında yer alan ekiplerin kapışmasından çıkacak her sonuç Devler Ligi'ne katılım yolunda Beşiktaş'ın iddiasını güçlendirecek.Bu iki takımın berabere kalması durumunda zirveyle aradaki makas daha da daralacak; tek bir şartla: Derbide Galatasaray'ı mağlup etmek gerek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ankaragücü maçında takımını tam olarak dev maça sakladı. Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Boyd ve Umut ceza sınırında olan isimlerdi. Siyah-beyazlılar bu yüzden Ankaragücü karşısında çok risk almadan oynadı. Sergen Hoca, Galatasaray'a karşı da etkiye tepki verecek. Savunmada beklemek istemeyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, oyunun ilk dakikalarından itibaren oyunu rakip kaleye yıkmayı hedefliyor.