Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe mesajı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Eksiklere rağmen sahada yer alan futbolcularının büyük bir özveriyle oynadıklarını ifade eden Yalçın, "Kazanmak çok önemli. 3 puanla zor bir periyoda girdik. Bu 3 puan değerli. Eksikler var, evet ama yerlerine oynayacak oyuncular da var. Oyunculara tebrikler. Çok mücadele ettiler, özverili oynadılar. İlk 45 muhteşemdi" dedi.



Futbolcuların koronavirüse yakalandıklarını belirten Yalçın, "İkinci yarı baskıyı biliyorduk. Nasıl kıracağımızı biliyorduk ama yedik o baskıyı. İkinci yarı kolay olacak derken laubali davranışlar, rahata almaları 2 gole sebep oldu. 10 kişi rakipten 2 gol yemek yakışmadı. Oynayanların performansından memnunum. Çok eksik var. Zor şartlarla mücadele ediyoruz. Nkoudou aylardır yok. Gökhan haftalardır yok. Oyuncular korona oluyor, 15 gün yok, 2 gün sonra maça çıkıyor. Zor şartlar bunlar. Bütün arkadaşlar için böyle. En iyisi için çalışıyoruz. Nereye kadar giderse... Gideceğiz." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Yalçın, "Haftaya Rosier ve Nsakala geliyor. İşte bu şekilde çalışıyoruz. Birileri yok, birileri var, biri gidiyor, biri geliyor. Bu şartlarda futbol çok zor. Herkese zor. Atmosfer yok. 1 senedir neredeyse seyirci yok. Motive olmak zor. Oyuncuların kafaları ailelerinde. Oyuncuları da çok eleştirmemek lazım. İyi mücadele ediyoruz. Bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Galibiyetle atlattık. Gayet mutluyuz. Derbiye hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.



