Sergen Yalçın'dan Fatih Aksoy için olumsuz rapor

Transferde hareketli günler yaşayan Beşiktaş'ta, Fabrice N'Sakala transferinden sonra, Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton da bitme noktasına geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle bonservis bedeli ödemek yerine takas yöntemiyle bu sorunu çözme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, Fatih Aksoy'u takasta kullandı.



SERGEN YALÇIN'IN RAPORU



Kiralık oynadığı Sivasspor'un başarısına bu sezon büyük katkı sağlayan Fatih konusunda yönetime kapsamlı bir rapor veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, orta sahaya alınacak oyuncularla birlikte bu bölgede yeteri kadar isme sahip olacaklarını dile getirdi. Yalçın bu nedenle Fatih Aksoy'un ilk on birde forma şansı giymesinin zor olduğunu söylediği öğrenildi.



"YEDEK KALACAĞINA OYNASIN"



Fatih Aksoy'un yedek kalacağına yerde, oynamasının daha doğru olduğunu söyleyen Sergen Yalçın'ın, son iki sezonunda yeteri kadar stoper oynamadığı için, Fatih'e defans bölgesinde de yer veremeyeceğini söylediği vurgulandı.



Orta saha için Muhammed Elneny'e yeni teklifte bulunulması, olmazsa yerine bir futbolcu alınacak olması, Atiba Hutchinson, Necip UYsal, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup'un kadroda bulunması nedeniyle Fatih'in şansı neredeyse kalmamıştı. Bu nedenle genç futbolcuyu takasta kullanmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, tüm planlarını Sergen Yalçın'ın isteğine göre yapıyor.



"FATİH AKSOY'U KİRALIK VERELİM"

KARTAL YILMAZ DA KİRALANACAK



Ayrıca mevcut kadrodaki Kartal Kayra Yılmaz'ı da kiralamayı düşünen Beşiktaş Yönetimi, Fatih Aksoy için ilk etapta iki senelik kiralamayı gündeme getirecek. Kabul edilmemesi halinde ise istediği zaman geri alma maddesi koydurarak bu futbolcuyu tamamen kaybetmeyecek.



