Sergen Yalçın'dan Fabri'ye veto

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta görev alan ve siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Fabri, siyah-beyazlı kulübe dönmek için mesaj gönderdi. Kaleci arayışlarını sürdüren Sergen Yalçın'ın cevabı ise olumsuz oldu.

Haber; Akşam
Sergen Yalçın'dan Fabri'ye veto
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25 Haziran 2020 12:21
Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, Sergen Yalçın'dan onay çıkmadı. 

Üç yıldır 10 tane resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi. 

Fabri'nin omzundan problemi olduğu bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.



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