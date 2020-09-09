Sergen Yalçın'dan Ersin'e Casillas örneği!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'na Casillas örneğini verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sergen Yalçın'dan Ersin'e Casillas örneği!
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09 Eylül 2020 13:17
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ile bir görüşme yaptı ve kendisini Beşiktaş'ın Casillas'ı olarak gördüğünü söyledi.

Casillas'ın kendisinden çok daha genç bir yaşta Real Madrid'de birinci kaleci olarak kaleye geçtiğini hatırlatan Yalçın; yetenekleri olduğunu ama eksikleri de olduğunu anlattığı genç kaleciye, Casillas'ın ayak izlerini takip etmesi talimatlarını verdi.

19 yaşındaki file bekçisi, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PAOK'a karşı oynadığı maçta performansıyla göz doldurmuştu.



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