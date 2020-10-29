Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu'na tam destek

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 5 maçta kalesinde 9 gol gören ve son günlerde eleştiri oklarına hedef olmaya başlayan Ersin Destanoğlu'na teknik heyetten tam destek geldi.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde genç kalecilerin zaman zaman hatalı goller yiyebileceğini söylediği öğrenildi. Düzenli oynamaları halinde 19 yaşındaki Ersin gibi genç file bekçilerinin kendilerini hızla geliştireceğine vurgu yapan Yalçın'ın, devre arasında kaleci transferi düşünmediğini dile getirdiği ifade edildi.



Kalede sıkıntı olması halinde bu problemi transferle değil, Utku Yuvakuran'a şans vererek çözmenin daha doğru olduğunu aktaran Sergen Yalçın her iki kalecisine de sahip çıkmaya devam edecek. Bu sezon Ersin'in yanı sıra 22 yaşındaki Utku'ya da zaman zaman görev vermeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş'taki görevini sürdürmesi halinde gelecek sezon bile kaleci transferi yapmayı düşünmediği belirlendi.



Beşiktaş'ın ligde şampiyonluk mücadelesi verirken gençleri kazanması gerektiğine inanan Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde Ersin, Utku, Rıdvan, Atakan ve Hasic gibi isimlere forma vermeyi sürdüreceği kaydedildi.



