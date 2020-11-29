Sergen Yalçın'dan duran top uyarısı

Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, öğrecilerine derbiye yönelik uyarılarda bulundu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın'dan duran top uyarısı
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29 Kasım 2020 10:55
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçına yönelik antrenmanlarda üzerinde en çok durduğu konu duran toplar ve kanat organizasyonları oldu. Rakiplerinin bu alandaki başarısına dikkat çeken Yalçın, özellikle savunma oyuncularını uyardı.

Hava toplarında başarı yüzdeleri son derece yüksek olan Cisse ve Serdar'ın duran toplarda kesinlikle boş bırakılmaması gerektiğini anlatan Yalçın, ileri uçta görev yapacak Larin ve Aboubakar'dan da rakip defansa pres yapmalarını istedi.

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