Sergen Yalçın'dan derbi yasakları

Hafta sonu Fenerbahçe ile derbi maçta karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcularından zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Haber; Sözcü
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Sergen Yalçın'dan derbi yasakları
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25 Kasım 2020 09:51
Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için sezon başından bu yana tam 9 futbolcusundan faydalanamayan, kendisi de iki maçta takımını yalnız bırakan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi işleri sıkı tutuyor. Sergen Yalçın, zorlu maça kadar futbolcularından dışarıya fazla çıkmamalarını, idman dışındaki vakitlerinde evde kalmalarını istedi. Ayrıca tesislere misafir giriş çıkışı da yasaklandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi dışında yöneticiler, Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar hafta boyunca Ümraniye'de kamp kurup futbolcularla ilgilenecek.



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