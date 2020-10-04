Sergen Yalçın'dan büyük sürprizler

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında büyük sürprizlere imza attı.



Rıdvan, Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre ve Aboubakar'ı 11'e alan Sergen Yalçın, geçen maçta sakatlığı olan Atiba'yı da 11'e koydu.



Siyah beyazlıların çalıştırıcısı N'Sakala, Vida, Ljajic, Atakan, Mensah ve Güven'i kulübeye gönderdi. Yedek kulübesinde ayrıca Utku, Oğuzhan, Larin ve Hasic de yer aldı



Süper Lig'de ilk 3 maçından 4 puanla ayrılan Beşiktaş, son iki maçından ise 1 puan çıkarmıştı



Konyaspor maçı 11'inde Ersin, N'Sakala, Welinton, Vida, Necip, Mensah, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Atakan ve Güven yer almıştı



SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA



Konu hakkında açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "N'Sakala için yedeğe çekilendemeyelim, sağlıklı olmaz. Oyuncuların hepsi bizim. Maçlarda farklı oyuncularımızı değerlendirebiliriz, bunlar normal şeyler. Bazı oyuncularınız bekliyor, bazıları oynuyor. Hepsi oynayabilecek seviyede" dedi.



