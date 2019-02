Sergen Yalçın'dan Beşiktaş cevabı

SERGEN'DEN BEŞİKTAŞ CEVABI

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Göztepe'yi tebrik ederek basın toplantısına baladı. Basit goller yediklerini ifade eden Yalçın, "1 puana üzülecekken mağlup olduk. Ancak her şeye rağmen oyuncularımın istek ve arzusundan memnunum. Mücadele gücünden memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç izledik. 2-0 geriye düştük, geri dönmek için çok çabaladık. Basit savunma hataları yaptık. Agresif olmalıydık ama agresif olamayınca kaybettik. Ligde bu tür kayıplar oluyor. Ben takımımdan memnunum. Kaybedebiliriz, bu doğaldır. Artık Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız. Bu maçı unutacağız. Buradan ne alırsak kardır diye düşünmüştük ama olmadı" dedi.Ozan Tufan'ın her geçen hafta iyiye gittiğini belirten Yalçın, "Ozan bana göre iyi oynadı. 45 dakikalık temposu yavaş yavaş yukarılara çıkıyor. Kilo problemini çözecek, fazlaları gidiyor. 1 ya da 2 hafta içinde eski Ozan'ı görebiliriz" yorumunu yaptı.Yalçın, basın mensuplarının "Beşiktaş'la görüştünüz mü?" sorusu üzerine şöyle konuştu:"Şu an öyle bir şey yok. Biz Alanyaspor'da çalışıyoruz. Herkesin hocası var, o yüzden kimseyi zan altında bırakacak sorular sormayalım. Şu anda öyle bir durumumuz yok. Biz sadece Alanyaspor'un ligi iyi bitirmesi için elimizden gelen çabayı sarf etmek istiyoruz. Şu anda Alanyaspor'a odaklandık."