Sergen Yalçın'dan benzetme: 'Dişçiye gitmek gibi'

Beşiktaş bu akşam Gaziantep FK ile ligin 8. haftasının açılış karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Son iki maçını kazanarak tırmanışa geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın bu akşamki maça büyük önem veriyor.



Tecrübeli çalıştırıcı, Gaziantep'in ligin en tehlikeli takımlarından biri olduğunu belirterek "Sumudica'nın takımına karşı oynamak dişçiye gitmek gibidir. Son altı maçını da kaybetmeyen zorlu bir rakiple karşılaşacağınızı unutmayın" diyerek futbolcularını bu maça hazırladı.



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, daha önce Gian Piero Gasperini'nin Atalanta'sı için dişçi benzetmesinde bulunmuştu.



Josef'e indirim



Öte yandan Beşiktaş'ta iki maçlık kırmızı kart cezası, Tahkim Kurulu tarafından bir maça indirilen Josef de Souza da Gaziantep maçının kafilesine dâhil edildi. Siyah-beyazlı kulübün itirazını inceleyen Kurul, cezayı 1 maça düşürünce Brezilyalı cezasını tamamlamış oldu. Josef de Souza geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçında cezası sebebiyle oynamamıştı.



