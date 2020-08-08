Sergen Yalçın'dan Balotelli raporu; 'İstiyorum'

Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çok flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu sonrasında Mario Balotelli'yi listesine aldı. İtalyan futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.Çok önemli bir kariyeri olan Balotelli'nin özel yaşantısıyla ilgili sorunların yönetimi endişelendirdiği ancak Sergen Yalçın'ın bu konuda garanti verdiği gelen bilgiler arasında.Tecrübeli hocanın yöneticilere,dediği belirlendi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Balotelli'nin menajeriyle görüşmesi bekleniyor.Geçen sezon Brescia formasını giyen 29 yaşındaki İtalyan forvet 5 gole imzasını attı.