Sergen Yalçın'dan Balotelli raporu; "İstiyorum"

Burak Yılmaz'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da flaş bir isim gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın yönetimden Balotelli'yi istediği ve "Özel hayatını sorun etmeyin" dediği öğrenildi.

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Sergen Yalçın'dan Balotelli raporu; 'İstiyorum'
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08 Ağustos 2020 12:36
Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çok flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu sonrasında Mario Balotelli'yi listesine aldı. İtalyan futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

YÖNETİME GARANTİ VERDİ!

Çok önemli bir kariyeri olan Balotelli'nin özel yaşantısıyla ilgili sorunların yönetimi endişelendirdiği ancak Sergen Yalçın'ın bu konuda garanti verdiği gelen bilgiler arasında.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Tecrübeli hocanın yöneticilere, "Özel hayatını sorun etmeyin. Ben onu idare ederim" dediği belirlendi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Balotelli'nin menajeriyle görüşmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI

Geçen sezon Brescia formasını giyen 29 yaşındaki İtalyan forvet 5 gole imzasını attı.




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