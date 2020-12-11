Sergen Yalçın'dan Alanyaspor motivasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımını Alanyaspor maçına hazırlıyor.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Sergen Yalçın'dan Alanyaspor motivasyonu
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11 Aralık 2020 12:36
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, eski takımı Alanya'ya karşı oyuncularını motive ediyor.

Yalçın, "Rakibimizin son haftalarda kayıpları oldu. Elbette bu yüzden bize karşı daha da motive olarak sahaya çıkacaklardır. Çok iyi oyunlarla önemli galibiyetler aldık. Favori gösterilenler değil, yüreğini ortaya koyanlar kazanır" dediği öğrenildi.



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