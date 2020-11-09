Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic hamlesi

Beşiktaş'ın iki sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic "yokları" oynuyor.



Siyah-Beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren Ljajic, beklentilerin oldukça uzağında kalırken son olarak Sırbistan Milli Takımı'na da çağrılmadı.



Sergen Yalçın'ın mili arada Ljajic'le özel olarak görüşeceği belirtildi.



