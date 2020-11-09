Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic hamlesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i eski formuna döndürmek için son bir hamle yapacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic hamlesi
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09 Kasım 2020 08:36
Beşiktaş'ın iki sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic "yokları" oynuyor.

Siyah-Beyazlı takımda 3. sezonunu geçiren Ljajic, beklentilerin oldukça uzağında kalırken son olarak Sırbistan Milli Takımı'na da çağrılmadı.

Sergen Yalçın'ın mili arada Ljajic'le özel olarak görüşeceği belirtildi.



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