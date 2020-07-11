Sergen Yalçın'dan 10 numara dokunuş

Beşiktaş'ta zorlu geçen Kasımpaşa maçında elde edilen üç puanın sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle ligde dördüncü sıraya yükseldi ve Trabzonspor'un cezasının CAS'ta onaylanması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda dev bir adım attı.



Ligin 19. haftasında 'Havlu attı' denilen Beşiktaş'ın bu yükselişinde en büyük pay sahibi hiç şüphesiz Sergen Yalçın... Göreve geldiğinden bu yana sıkıntılarla boğuşan tecrübeli teknik adam, buna rağmen takımının yarıştan kopmasına izin vermedi. Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında ise teknik direktörlük dersi verdi. Hâlihazırda eksiklerle dolu takımı devreye 2-1 geride girmesine; Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül gibi iki kilit oyuncusunun sakatlanarak oyundan çıkmasına rağmen sahada oyuna hükmeden bir Beşiktaş vardı ve pozisyon bile vermeden atılan iki golle üç puan kazanıldı.



Kalitesi düşük kadro



Sergen Yalçın'ın göreve geldiğinden bu yana yaşadığı sıkıntılar oldukça fazla. En önemlilerinden biri kadronun hem yetersiz hem de kalite olarak düşük seviyede olması. Kadrodaki oyuncuların çoğunun Beşiktaş seviyesinde olmadığı aşikâr. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolculuk yıllarındaki gibi Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyabilecek isimleri kadrosunda görmek istiyor.



Gidecek oyuncu çok



Beşiktaş şu anda kadroda bulunan oyuncuların çoğu ile yollarını ayıracak. Üstelik bunlardan beşinin ayrılığı şimdiden kesin. Boateng, Elneny, Caner Erkin, Diaby ve Douglas gelecek sezon takımda yer almayacak. Vida, Roco, Ljajic, Lens ve Güven Yalçın da topun ağzında. İşte Sergen Yalçın geleceği bu kadar belirsiz oyunculardan oluşan bir kadrodan verim alıyor.



Bitmeyen sakatlıklar



Siyah-beyazlıların bitmek bilmeyen çilelerinden biri de sakatlıklar. Son olarak Kasımpaşa maçında da Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül de sakatlanarak oyundan çıktı. N'Koudou'nun sakatlığı ise kronik. Fransız yıldız bir maç oynuyor, üç maç ortalıkta gözükmüyor. Sergen Yalçın sık sık yaşanan sakatlıklara rağmen takımın yarıştan kopmasına izin vermedi.



Paralarını alamıyorlar



Takımdaki problemlerden belki de en önemlisi futbolcuların alacakları. Son olarak Vida alacakları için kulübe ihtarname gönderdi. Ücretlerini alamayan bir oyuncu grubuyla çalışan Sergen Yalçın, kadronun yetersizliği, gidecek oyuncuların çok olması, sakatların fazlalığı gibi problemleri de hiç bahane etmedi ve takımı şu anda Şampiyonlar Ligi adayı.



