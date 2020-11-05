Sergen Yalçın'a doğum günü kutlaması

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Haber; AA
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Sergen Yalçın'a doğum günü kutlaması
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05 Kasım 2020 22:18
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın'ın doğum gününün futbol takımının Gaziantep FK maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Kutlamada, asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar ile yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı aktarıldı.

Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcuların yeni yaşında Sergen yalçın'a mutluluk dilediği ifade edildi.



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