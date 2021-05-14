Süper Lig'de sezonun son haftası öncesinde Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teknik adamlarını değerlendirdi.



Erman Toroğlu "Sergen Yalçın yılın teknik direktörüdür" diyerek dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı.



İŞTE O KÖŞE YAZISININ BİR BÖLÜMÜ



G.Saray şampiyon olur veya olmaz ama takımın bu kadrosuyla, Fener'in bu kadrosuyla, Sergen'in elindeki vitaminsiz kadroyla hâlâ daha kafa kafaya gidiyorlarsa bu Sergen'in başarısı Terim ve Emre'nin başarısızlığıdır. Niye Erol'u (Bulut) katmıyorum çünkü bütün ipler zaten Emre'deydi, transferler dahil. Sonra da ipten Erol'u da attı tek başına tutmaya başladı. Şampiyon olsa da olmasa da bence yılın teknik adamı Sergen'dir.



Bu kadroyla ligin son maçında final oynuyor, 3 gün sonra da İzmir'de bu sefer Türkiye Kupası finali oynayacak. Sergen çok direkt adam, söyleyeceğini çok net söylüyor. Fazla da seyirciyle oynamıyor ve bu sene de şampiyonluğu artılarıyla eksileriyle Sergen sonuna kadar hak ediyor. Belki de olamayacak. Elindeki kadroya göre başarılı diyorum.



Bazı uyanıklar hem kulüpte hem dışarıda Başkan Mustafa Cengiz'i linç etmeye kalktılar. Belhanda'yı gönderen yönetime nispet futbolcuları toplayıp hatıra fotoğrafı çektirdiler, mesaj verdiler. Tahmin ediyorum asıl G.Saray seyircisi bunları görüyordur. Gördüklerini de yakın çevremde yaşıyorum. Çok fazla sağınız solunuz oynarsa bu kadar yaptıklarınızı da bir kalemde silersiniz. Şampiyonluk önemli bir şey, tarih şampiyonları yazıyor. Ama adamlık da en az şampiyonluk kadar önemli. Bu bütün futbolcular, teknik adamlar ve yöneticiler için de geçerli.



