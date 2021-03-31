Sergen Yalçın 'Vermeyin' dedi, hemen verildi

'VERMEYİN' DEDİKTEN HEMEN SONRA...

16. KEZ BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖREV ALACAK

17 ARALIK 2016'DAN SONRA İLK KEZ

[21.03.2021] Sergen Yalçın: Hakem Halil Umut Meler'i inşallah bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz."



MHK, Halil Umut Meler'i üst üste ikinci kez Beşiktaş maçına atadı.pic.twitter.com/mzMS1wN7H0



— Sporx (@sporx) March 31, 2021

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig'in 32. haftasındaki mücadeleye Merkez Hakem Kurulu tarafından Halil Umut Meler atandı.Halil Umut Meler, Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sona eren derbi sonrası üst üste ikinci kez Beşiktaş mücadelesine verildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası, "Hakem arkadaş... Bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum." ifadelerini kullanmıştı.16. kez Halil Umut Meler'in hakem olduğu bir maçta sahaya çıkacak olan Beşiktaş, bundan önceki 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Beşiktaş 35 sarı ve 4 kırmızı, rakipleri ise 49 sarı ve 3 kırmızı kart gördü.Halil Umut Meler, son olarak 17 Aralık 2016'da Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesinde düdük çaldı. O mücadelede Beşiktaş Cenk Tosun ile öne geçse de Kasımpaşa, Tunay Torun ve Gökhan Gönül (KK) golleriyle 2-1 kazanmıştı.