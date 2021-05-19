"Sergen Yalçın uzun süre Beşiktaş'ta kalmalı"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ne zaman yeni sözleşmenin altına imza atacağı merakla beklenirken, siyah-beyazlı kulübün efsane isminden açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Sergen Yalçın uzun süre Beşiktaş'ta kalmalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2021 01:26
Beşiktaş'ta iki kupa kazanın Sergen Yalçın'ın sözleşmesi kısa bir süre içerisinde resmen bitecek. Siyah-beyazlı camia, Sergen Yalçın ile sözleşme imzalanmasını bekliyor.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEDİ?

Türkiye Kupası maçının ardından konuşan başkan Ahmet Nur Çebi "Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili konuşacak bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun." sözleriyle taraftarlara mesaj yolladı.

SERGEN YALÇIN NE DEDİ?

Sergen Yalçın ise "Biraz dinlenelim geleceği düşünürüz. Şu an geleceğimi düşünmüyorum. Kafamı toplamam lazım. Evde oturup televizyon izlemek istiyorum. Bir süre futbol konuşmak istemiyorum, konuşacağımı da zannetmiyorum." sözleriyle dikkat çekti.

FEYYAZ UÇAR'DAN SERGEN YALÇIN'A

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ın devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Feyyaz Uçar "Sergen Yalçın'ı uzun süre Beşiktaş'ın başında görmek istiyoruz. Uzun süre futbol konuşmayacağım dedi ama konuşacaktır. EURO 2020 var, onunla ilgili görüşleri olacaktır. Sonra Şampiyonlar Ligi var." diyerek Sergen Yalçın'a mesaj gönderdi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.