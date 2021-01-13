Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşması ile ilgili oyuncularını uyardı.diyerek söze başlayan siyah-beyazlı çalıştırıcı, rakiplerine karşı ligde kazandıkları 6-0'lık maçı baz almamaları söyledi.Yalçınşeklinde konuştu.Rizespor kupa sınavı için kampa giren futbolcular, Yeni Malatya-Galatasaray karşılaşmasını birlikte izledi. Rakipleri hakkında son tahlili yapma fırsatı buldular. Bir yandan Türkiye Kupası maçına odaklanan Sergen Yalçın da bir diğer taraftar derbinin analizlerini yapıyor.