Sergen Yalçın uyanış için düğmeye bastı!

Beşiktaş'ın gözü derbide, işin anahtarı Sergen Yalçın'da… Sezona yapılan iyi başlangıç sonrası son 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Beşiktaş, rekor sayıda sakatlık, Avrupa'daki hayal kırıklığı ve futbolcuların protesto edilmesiyle şoka girmişti.Sergen Yalçın, bir uyanış için düğmeye bastı ve takımını terapiye aldı. Galatasaray maçının çıkış sunduğunu anlatan tecrübeli çalıştırıcı, bir senenin ardından seyircili oynayacakları ilk derbiden galibiyet alınmasının önemini vurguluyor. Islıklanan futbolcularla sık sık konuşan ve motivasyon yükleyen Sergen Yalçın, en iyi yanıtın sahada, iyi futbolla verileceğini anlatıyor. Yalçın, yöneticilerin de takımı yalnız bırakmasını istemiyor.Sergen Yalçın, Ümraniye'deki stres ortamının ortadan kalkması adına yöneticilerin teknik heyete yardımının önemini belirtiyor.