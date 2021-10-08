Sergen Yalçın umutlu: 'Daha güçlü döneceğiz'

Beşiktaş'ta sakatlar birer birer düzeliyor, millî aranın bir an önce geçmesi bekleniyor. Kulüp tarihine geçen seviyede bir sakatlık krizi yaşayan siyah beyazlılarda bir süredir sahalardan uzak kalan oyuncular yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Sergen Yalçın yaşadıkları bu dönemi geçen sezon da benzer bir şekilde tecrübe ettiklerini, Covid-19'a yakalananların fazlalığı sebebiyle ciddi kadro sıkıntısı yaşadıklarını ama krizden daha güçlü çıkarak şampiyon olduklarını hatırlattı.Tecrübeli çalıştırıcı bir defa daha atlattıkları büyük krizin kendilerini geçen sezon olduğu gibi yine kuvvetlendirdiği görüşünde. Siyah beyazlı yöneticilere millî aradan sonra sadece N'Koudou'nun yetişmeyeceğinin bilgisini veren Yalçın, buldukları şansları iyi kullanan Serdar Saatçı ve Can Bozdoğan'ın da rahatlıkla ilk 11'de oynayabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Öte yandan Sivas maçında oyundan atılan Sergen Yalçın'a bir maç ceza geldi. Hoca, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.