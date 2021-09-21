Sergen Yalçın: 'Umarım daha fazla sıkıntı olmaz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçı öncesinde konuştu.



Kadro tercihlerine değinen Sergen Yalçın, "6 oyuncuyu kullanamıyoruz, muhtemelen bu 6 oyuncu cuma da olmayacak. Necip belki katılabilir, ama zannetmiyorum. Sezon başı olmasına rağmen ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Arka arkaya maçlar oluyor. Sonuçta maç oynuyoruz, oyuncular da farkında." ifadelerini kullandı.



Tempolu bir fikstürden geçtiklerini kaydeden teknik adam, "Bazen oyunsal ya da sonuç anlamında sıkıntılar olabiliyor ama elimizden geldiğinde oyuncularımızı konsantre etmeye çalışıyoruz. Umarım bu tempo daha fazla sıkıntı yaratmaz." dedi.



Adana Demirspor karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını söyleyen deneyimli hoca, "Adana Demirspor iyi bir takım kurdu, köklü bir camia. İyi başlamadılar ama toparladılar. Zor bir maç olacak ama biz sahamızda klasik oyunumuzu oynayacağız. Önlem almayacağız, umarım başarılı oluruz" diye konuştu.



