Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde de yok!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatife dönmesine rağmen bir süre daha tedbiren dinlendirilmesine karar verilmesi sebebiyle geçici olarak görevi devralmayı sürdüren teknik sorumlu Murat Şahin, dünkü idmanda da takımın başındaydı.Genç yardımcı antrenör, Sergen hocanın yokluğunda Portekiz ekibiyle perşembe günü oynanacak mücadelede de takımın yönetimini sürdürmeye devam edecek.