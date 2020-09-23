Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde de yok!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçında da takımın başında olmayacak.

Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde de yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2020 08:21
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatife dönmesine rağmen bir süre daha tedbiren dinlendirilmesine karar verilmesi sebebiyle geçici olarak görevi devralmayı sürdüren teknik sorumlu Murat Şahin, dünkü idmanda da takımın başındaydı.

Genç yardımcı antrenör, Sergen hocanın yokluğunda Portekiz ekibiyle perşembe günü oynanacak mücadelede de takımın yönetimini sürdürmeye devam edecek.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için