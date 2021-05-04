Sergen Yalçın: "Tuzağa düşmeyiz!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyon ilan edilmelerine tepki gösterdi. Başarılı teknik adam, "Rehavete kapılmak yok. Galatasaray'ı da yenip, hedefe bir adım daha yaklaşacağız." diye konuştu.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Tuzağa düşmeyiz!'
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04 Mayıs 2021 12:08
Süper Lig'in 39. haftasını 81 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş, 3 maç kala şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalamış durumda...

Ancak teknik direktör Sergen Yalçın tedbiri elden bırakmıyor. Şimdiden şampiyon ilan edilmelerinin yanlış olduğunu vurgulayan başarılı hoca, "Maçlar sahada kazanılıyor. Henüz hiçbir şey bitmedi." dedi.

"SADECE İŞİMİZİ YAPACAĞIZ"

Tüm konsantrasyonlarını Galatasaray derbisine verdiklerini kaydeden Sergen Yalçın, "Asla rehavete kapılmamalıyız. Bizi tuzağa düşürmek istiyorlar. Ancak biz tüm söylentilere kulağımızı tıkayıp sadece işimizi yapacağız. Derbiden galibiyetle ayrılırsak hedefe bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz." ifadesini kullandı. 

 
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