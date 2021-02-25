Sergen Yalçın: 'Tüm zorluklara hazırız'

Süper Lig'de 26. haftayı 'bay' geçmelerini fırsat bilerek tüm takımı dinlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem yönetimle hem de kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde siyah-beyazlı takımın önündeki kritik süreci değerlendirdi. Tecrübeli hocanın şampiyonluk yolunda her maçın ayrı bir zorluğu olduğuna vurgu yaparak, "Biz tüm zorluklara hazırız" diye konuştuğu belirlendi.



Yukatel Denizlispor'la oynayacakları maç öncesi Cenk Tosun ve Francisco Montero dışında eksikleri olmadığını aktaran Sergen Yalçın'ın, "Önümüzde bizi bu yarışta çok daha iddialı hale getirecek maçlar var. Özellikle ilk üç maçımızı kazanmamız durumunda yarışta önemli bir pozisyonda olabiliriz. Kağıt üzerinde kolay görünen maçlar ama rakiplerin bize karşı nasıl futbol oynadıkları da ortada. Bizim önceliğimiz kapalı savunmaları açmanın yollarını bulmak olacak. Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında bunun sıkıntısını yaşadık" yorumunu yaptığı öğrenildi.



Sergen Yalçın, ezeli rakiplerle giriştikleri zirve yarışında en önemli avantajlarının takım içerisindeki mutluluk ve pozitif hava olduğunu da dile getirdi.



Siyah-beyazlı teknik adamın, "Havamız gayet iyi. Herkes önümüzdeki zorlu sürece hazır. Takımda hiçbir sıkıntı yok. Oyuncularım uzun süredir zaten çok büyük bir özveriyle oynuyorlar. Bundan sonra ne yapmaları gerektiğini de biliyorlar. Bizim sistemimiz oturdu. Herkes görevini biliyor. Tek sıkıntımız kapalı savunmalar olabilir. Onun da çaresini şimdiye kadar olduğu gibi yine kendi içimizde bulacağız" ifadelerini kullandığı bildirildi.



