Sergen Yalçın: "Tüm zorluklara hazırız"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın önlerindeki üç maçı kazanmaları halinde çok daha iddialı bir pozisyona geleceklerinin altını çizdi

Haber; Milliyet
Abone Ol
Sergen Yalçın: 'Tüm zorluklara hazırız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2021 08:20
Süper Lig'de 26. haftayı 'bay' geçmelerini fırsat bilerek tüm takımı dinlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem yönetimle hem de kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde siyah-beyazlı takımın önündeki kritik süreci değerlendirdi. Tecrübeli hocanın şampiyonluk yolunda her maçın ayrı bir zorluğu olduğuna vurgu yaparak, "Biz tüm zorluklara hazırız" diye konuştuğu belirlendi.

Yukatel Denizlispor'la oynayacakları maç öncesi Cenk Tosun ve Francisco Montero dışında eksikleri olmadığını aktaran Sergen Yalçın'ın, "Önümüzde bizi bu yarışta çok daha iddialı hale getirecek maçlar var. Özellikle ilk üç maçımızı kazanmamız durumunda yarışta önemli bir pozisyonda olabiliriz. Kağıt üzerinde kolay görünen maçlar ama rakiplerin bize karşı nasıl futbol oynadıkları da ortada. Bizim önceliğimiz kapalı savunmaları açmanın yollarını bulmak olacak. Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında bunun sıkıntısını yaşadık" yorumunu yaptığı öğrenildi.

Sergen Yalçın, ezeli rakiplerle giriştikleri zirve yarışında en önemli avantajlarının takım içerisindeki mutluluk ve pozitif hava olduğunu da dile getirdi.

Siyah-beyazlı teknik adamın, "Havamız gayet iyi. Herkes önümüzdeki zorlu sürece hazır. Takımda hiçbir sıkıntı yok. Oyuncularım uzun süredir zaten çok büyük bir özveriyle oynuyorlar. Bundan sonra ne yapmaları gerektiğini de biliyorlar. Bizim sistemimiz oturdu. Herkes görevini biliyor. Tek sıkıntımız kapalı savunmalar olabilir. Onun da çaresini şimdiye kadar olduğu gibi yine kendi içimizde bulacağız" ifadelerini kullandığı bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için