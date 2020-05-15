SERGEN YALÇIN: "BENDE SORUN YOK"

"BAŞKAN DA BU VİRÜSÜ ATLATACAK"

"BAŞKANA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi ve 8 kişide koronavirüs çıkmasının ardından ardından tüm antrenmanları iptal etti.Siyah-beyazlı takımın Nevzat Demir Tesisleri koronavirüs gelişmesi sonrası karantinaya alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın kendisinde herhangi bir belirti ya da sıkıntı olmadığını belirtirken, "" açıklamasını yaptı.Ayrıca Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuşan 47 yaşındaki teknik adam "" dedi.Sergen Yalçın ayrıca "" ifadelerini kullandı.